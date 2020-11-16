Саратов, , 10:26 — REGNUM В Саратовской области будет увеличено суточное количество исследований на коронавирус. О поставленной задаче облминздраву сообщил председатель правительства Роман Бусаргин.

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Пока в сутки проводятся порядка 5,3 тыс. исследований. До конца года этот показатель необходимо довести до 8 тыс. тестов, при этом результаты исследований не должны затягиваться на период более трех дней. Также правительство Саратовской области рассматривает возможность оперативного информирования населения с помощью СМС-сообщений, добавил вице-губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на 16 ноября проведено более 702,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 5 тыс. тестов.

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