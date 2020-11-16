Новосибирск, , 10:08 — REGNUM Новосибирская область присоединилась ко Всероссийскому проекту по повышению эффективности службы занятости населения. После модернизации служба будет единой современной структурой под брендом кадровый центр «Работа России». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Кадровый центр нового образца появится на базе отдела занятости населения Советского района Новосибирска. Открытие запланировано на 2021 год.

В настоящее время в помещении идёт ремонт, проводятся закупки по оснащению рабочих мест, проходят обучение сотрудники.