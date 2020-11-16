Кыштым, Челябинская область, , 10:07 — REGNUM В Кыштыме Челябинской области полуторагодовалая девочка утонула в ванной во время купания. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла днём 13 ноября. По данным следователей, мать купала ребёнка, но отвлеклась на телефонный звонок и вышла из помещения. Когда она вернулась, то обнаружила девочку в воде без признаков жизни.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Её подозревают в причинении ребёнку смерти по неосторожности. Отметим, несчастные случаи с детьми в регионе не являются редкостью. Также добавим, что в октябре жительница Челябинска и её сожитель был задержаны и арестованы за убийство ребёнка.