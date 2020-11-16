Нижний Новгород, 16 ноября 2020, 11:13 — REGNUM За минувшие сутки 12 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 982 человек.
Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум трех месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в регионе выявили 403 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 412 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 48 210 случаев.