Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM В Петербурге на выходных традиционно сократились объемы тестирования на коронавирус. Так, за последние сутки в городе на коронавирус обследовали 24 718 человек. Это более чем на 11 тысяч, или на 31,5%, тестов меньше, чем было сделано днем ранее.

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Как сообщает 16 ноября городской оперативный штаб. Под медицинским наблюдением в Петербурге находится 2615 человек, из них 70 — в обсерваторе, 988 — на самоизоляции. Еще 1557 человек составляют контактные лица без симптомов.

В справочную службу по теме коронавируса обратились 458 человек. К волонтерам с 5 октября изолированные петербуржцы обратились 1453 раза, 1362 заявки уже выполнены. С начала октября гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов оказана 15 770 нуждающимся горожанам — пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям.

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