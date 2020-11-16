Барнаул, , 10:05 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, у школьников Барнаула закончились каникулы. Как сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии, все средние образовательные учреждения столицы Алтайского края начали работу в штатном режиме. На больничном листе находятся менее 5% педагогов.

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Что касается кружков и секицй, то организации допобразования, подведомственные комитету по образованию города, продолжат работу в прежнем режиме — 10% занятий очно с соблюдением всех мер безопасности, 90% удаленно с использованием дистанционных образовательных технологий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 ноября, в связи со взрывным распространением коронавируса в Алтайском крае, было решено продлить школьные каникулы ещё на одну неделю. В каждом конкретном учебном заведении теперь учитывается уровень заболеваемости среди учеников и учителей.

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