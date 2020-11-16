Нижний Новгород, , 11:01 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 16 ноября выявили 403 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 412 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 48 210 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние три дня, включая выходные, в области выписаны 725 человек, всего выздоровели с начала пандемии 40 449 нижегородцев.

За минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом 12 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 982 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 6779 человек. Из этого числа около 4 тыс. госпитализировано, 2,2 тыс. человек получают лечение амбулаторно, 31 житель региона — в обсерваторах.

В регионе, согласно обновленным 16 ноября данным, развернуто 7206 коек для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3 тыс. коек, 845 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава, за несколько последних дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,02. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда не изменился и составляет 17%.