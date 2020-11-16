Севастополь, , 10:03 — REGNUM Детский лагерь «Алсу» в Севастополе готовят к сносу, работы по демонтажу корпусов лагеря запланированы на 2021 год. Ранее вышло постановление правительства города о списании объектов, расположенных на территории когда-то популярного у севастопольцев лагеря.

«Все оказалось чуть дольше, чем мы думали. Перед тем, как списать, нужно знать, что списывать, а перед тем, как списывать, надо провести инвентаризации. Поэтому в первую очередь мы провели инвентаризацию и учет всех строений, сделали экспертизу, что они не годные, сейчас мы это все вывезем и утилизируем», — цитирует издание ForPost руководителя автономного образовательного учреждения «Планета детства» Сергея Гриднева.

Гриднев подчеркнул, что на территории «Алсу» однозначно появится детский лагерь — земля находится в муниципальной собственности, передана в оперативное управление «Планете детства», назначение участка определено под детский лагерь. Не исключено, что на этой территории совместно с военным ведомством появится детский лагерь военно-патриотической тематики.