Самара, , 10:04 — REGNUM «Оранжевый» уровень опасности объявлен в Самарской области из-за ожидаемой аномально холодной погоды, со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, аномально холодная погода в регионе ожидается с 16 ноября по 20 ноября.

Согласно данным Приволжское УГМС, по области ночью ожидается понижение температуры воздуха до минус 19 °C, а днем столбик термометра может опуститься до минус 10 °C, местами гололедица.

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