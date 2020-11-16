Черкесск, , 10:02 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии усилили ограничительные меры в связи с непростой эпидемической ситуацией по коронавирусу в республике. По решению оперативного штаба с 16 ноября запрещена работа в ночное время — с 23:00 до 06:00 — предприятий общепита и проведение развлекательных мероприятий, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Введен запрет на проведение любых культурных, просветительских, досуговых, зрелищных, рекламных мероприятий, мастер-классов и тренингов. Закрыты детские игровые комнаты и развлекательные центры.

В кинотеатрах, концертных залах и театрах разрешено одновременное присутствие не более 25% зрителей, а массовые спортивные мероприятия допускаются только по согласованию с минспортом и управлением Роспотребнадзора.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии с 16 ноября начинают работать в новом формате образовательные организации среднего и высшего образования. Школьники среднего звена переходят на дистанционное обучение. Очно будут учиться только учащиеся начальных классов и выпускных — 9-х и 11-х. Студенты вузов и ссузов также переходят на «удаленку».

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