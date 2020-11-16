Элиста, , 10:01 — REGNUM Режим безопасного поведения, введённый в Республике Калмыкия в связи с угрозой распространения коронавируса, продлили ещё на две недели. Ограничительные меры будут действовать до 29 ноября включительно, передаёт ИА REGNUM.

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Согласно указу, который подписал глава республики Бату Хасиков, жителям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Посещение магазинов, аптек, общественного транспорта разрешается только при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано более 10,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели около 7,9 тыс. человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 122 пациента.

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