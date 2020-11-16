Ташкент, , 10:01 — REGNUM В Узбекистан прилетят 16 учителей и профессоров из США для обучения местных педагогов английскому языку, сообщили в пресс-службе министерства народного образования республики.

Об этом стало известно на встрече министра народного образования Шерзода Шерматова с послом США в Узбекистане Даниэлем Розенблюмом. Стороны обсудили проведение онлайн-уроков английского языка для узбекистанских школьников.

Шерматов добавил, что агентство USAID и Госдеп США выделили гранты на развитие информационных технологий, изучение английского языка, развитие начального образования и создание системы оценивания EGRA EGMA. Общий размер грантов составил $24,5 млн.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере образования.

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