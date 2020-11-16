Москва, , 10:03 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов, который выступает в промоушене Bellator и был 14 ноября избит в Москве, рассказал 15 ноября, какую сумму задолжал ему последний.

«Да, вся это ситуация произошла из-за вопросов по долгу. Конечно, там было не два миллиона, а гораздо больше», — заявил Харитонов в интервью ТАСС.

Также спортсмен уточнил, что экс-боец промоушена Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) Адам Яндиев в ходе разговора с ним спросил, должен ли он деньги Харитонову.

«Я сказал, что должен, он и моему знакомому должен. Тут он ударил, у него всегда с собой кастет был», — рассказал боец.

Кроме того, он добавил, что, вероятно, этим ударом Яндиев и сломал ему орбитальную кость и отметил, что ранее напавший на него также пытался «предъявить» спортсмену, что тот говорит о ситуации с деньгами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев в рамках уголовно дела о драке с бойцом MMA Сергеем Харитоновым в Москве задержан на 48 часов.

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