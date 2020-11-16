Челябинск, , 10:00 — REGNUM В Челябинской области за 15 ноября стало известно ещё о восьми случаях смерти пациентов с коронавирусом. Новые данные приводит оперштаб.

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От COVID-19 умерли пять человек. Среди них 77-летняя женщина и четверо мужчин — 47, 54, 75 и 82 лет. Ещё трое мужчин скончались от других заболеваний. У 71-летнего были сахарный диабет и лёгочно-сердечная недостаточность, у 63-летнего — гипертония и хроническая почечная недостаточность, а у 80-летнего — инфаркт головного мозга и отёк головного мозга.

С начала пандемии в регионе от ковида скончались 228 граждан. Ещё 523 умерли от других причин.