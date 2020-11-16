Горно-Алтайск, , 09:53 — REGNUM В Республике Алтай массовых мероприятий, концертов и представлений в честь Нового года не будет из-за угрозы коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

По словам главы региона Олега Хорохордина, Новый год — это семейный праздник.

«Главная задача сейчас — сберечь здоровье людей, свести возможные контакты к минимуму для профилактики заболевания, поэтому никаких массовых мероприятий в этот период не будет», — отметил он.

При этом традиционные ели всё же появятся на центральной площади Горно-Алтайска, а также в районных центрах.

Читайте также: Главная новогодняя ёлка Бурятии будет в полтора раза выше старой