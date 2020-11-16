Иркутск, , 09:52 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 667 человек, причём 12 из них скончались за последние сутки. Об этом 16 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.

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Ещё 131 человек (+3 за выходные дни) с подтверждённым SARS-CoV-2 скончался от заболевания, не связанного с коронавирусом. Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 28 591 человек (+259 за последние сутки). Госпитализированы 5038 пациентов (+134 за последние сутки).

Выздоровели 22 348 пациентов (+32 за сутки).

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