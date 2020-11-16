Ростов-на-Дону, , 09:50 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» вырвал победу у датского «Эсбьерга» в восьмом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч, состоявшийся 15 ноября в Дании, завершился со счётом 24:25 в пользу подопечных Пера Юханссона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Лучшим бомбардиром встречи стала Юлия Манагарова, забросившая шесть голов. Голкипер Галина Габисова отразила семиметровый штрафной бросок, назначенный на последних секундах в ворота ростовчанок. Тем самым хозяйки площадки могли сравнять счёт встречи.

В настоящее время подопечные Юханссона с 11 очками делят первое место в турнирной таблице группы А.