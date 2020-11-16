Красноярск, , 09:46 — REGNUM За выходные (14−15 ноября) на горячую линию министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края поступило 90 звонков от красноярцев, жаловавшихся на дымку в воздухе.

Как сообщили ИА REGNUM 16 ноября в краевом минэкологии, в связи с ростом количества жалоб инспекторы министерства работают в усиленном режиме.

Датчики территориальной сети наблюдения и общественных организаций фиксировали превышения по мелкодисперсной пыли до 2 ПДК. Также в нескольких районах Красноярска было зафиксировано превышение по диоксиду азота до 2,3 ПДК.

В Среднесибирском УГМС подчеркнули, что в краевом центре «наблюдается метеорологическое явление, обусловленное высокой влажностью». Из-за этого загрязняющие частицы скопились в приземном слое атмосферы.

По прогнозам синоптиков, метеоусловия должны измениться к вечеру 16 ноября — подует западный ветер. Однако красноярцев предупредили, что 17 ноября подобное метеорологическое явление может повториться. 18 ноября ожидается усиление ветра, он рассеет загрязняющие вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, нависший над Красноярском смог активно обсуждают пользователи соцсетей. Некоторые из них считают, что это всего лишь туман, а другие подчёркивают, что дымка сопровождается резким неприятным запахом, которого туман иметь не может.

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