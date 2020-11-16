Владикавказ, , 09:44 — REGNUM В Северной Осетии приостановлено оказание пациентам плановой медицинской помощи. Такое решение приняли в минздраве республики из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и необходимости направить «все силы системы здравоохранения, в том числе кадровые ресурсы, на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», сообщили в региональном минздраве.

Больничные койки в медицинском учреждении President.az

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"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки приказом министерства здравоохранения РСО-Алания плановая медицинская помощь в республике временно приостановлена», — говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Instagram. При этом, как отметили в минздраве, продолжат прием плановых пациентов в штатном режиме онкологический, эндокринологический и психиатрический диспансеры, а также офтальмологический центр, Республиканский клинический центр фтизиопульмонологии и Центр охраны здоровья семьи и репродукции. Как отметили в минздраве, как только ситуация по коронавирусу улучшится, все медорганизации вновь возобновят прием больных.

Как сообщали в федеральном оперативном штабе 15 ноября, в Северной Осетии ежедневный прирост числа пациентов с коронавирусом с 30 октября не опускается ниже 60 человек. Накануне был зафиксирован еще 71 новый случай заражения. Общее число носителей коронавируса за все время составило 8246 человек. В стационарах республики находятся на лечении 1285 человек (+116 госпитализированы за прошедшие сутки).