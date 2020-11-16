Уфа, , 10:01 — REGNUM Решение о том, как в Башкирии будет проходить Новый год, планируют принять до конца текущей недели на заседании оперативного штаба региона. Об этом 16 ноября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном заседании в правительстве республики.

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По его словам, Новый год всегда является большим событием, но во время пандемии коронавируса его празднование несет риски и угрозы. Поэтому необходимо проанализировать, какие меры необходимо принять для недопущения распространения инфекции, как будут соблюдаться санитарные нормы.

Хабиров отметил, что на заседании оперативного штаба будет принято решение о введении норм, запретов или об отсутствии ограничений во время празднования Нового года, в частности будут ли в Башкирии проводить детские елки или не будут.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за минувшие сутки было выявлено 116 случаев заражения коронавирусом.

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