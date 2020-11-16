Владивосток, , 09:54 — REGNUM За прошедшие выходные административные комиссии Владивостока составили ещё 93 протокола за несоблюдение требований режима повышенной готовности — нарушения выявили во время проверок магазинов, общественного транспорта, кафе, баров, рынков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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За минувшие сутки в столице Приморья выявлено 115 случаев заражения коронавирусом.

По итогам рейдов 14−15 ноября обнаружено три предприятия, нарушающих запрет. Владельцам грозят штрафы до 300 тыс. рублей.

«В ходе проверки было выявлено одно заведение на улице Верхнепортовой, 38, которое обслуживало гостей после полуночи. Нередко увеселительные заведения продолжают свою деятельность после полуночи при закрытых дверях.

Также выявлено заведение на улице Семеновской, сотрудники которого препятствовали проверке. Владелец бара приглашен в отдел полиции для дачи пояснений и дальнейшего разбирательства», — рассказали в мэрии.

За соблюдением масочного режима во Владивостоке следят 17 административных комиссий.

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