Москва, , 09:42 — REGNUM На сегодняшний день преждевременно говорить об отмене или сокращении экзаменов у девятых и одиннадцатых классов. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«Говорить о том, что будет весной, еще очень рано. Хочу всех успокоить: надо учиться, продолжать готовиться», — сказал Музаев.

По его словам, в случае продолжения критической ситуации с коронавирусом в мае власти смогут оперативно принять решение «в пользу выпускников», и такой опыт уже был в прошлом учебном году.

Музаев подчеркнул, что сегодня нельзя однозначно заявлять, что экзамены будут отменены или изменены, поскольку «никто не знает, что будет весной», и если принять соответствующее решение сейчас, то дети перестанут учиться: «Этим летом у нас примерно 10% из зарегистрированных на ЕГЭ так и не пришли на экзамены. Это связано в первую очередь с решением о выдаче аттестатов без экзаменов. Но это была единоразовая антикризисная мера. А сейчас мы вернулись в ту законодательную логику и в те традиционные порядки, которые существовали раньше».

Чиновник подчеркнул, что на сегодняшний день никаких заявлений и постановлений на этот счёт не готовится.