Москва, , 09:40 — REGNUM В Роспотребнадзоре напомнили, что для борьбы с коронавирусной инфекцией обязательно нужно мыть руки с мылом. Это действительно помогает сохранить здоровье, сообщается 16 ноября на сайт ведомства.

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При этом важно знать, что нет никакой необходимости мыть руки именно антибактериальным мылом. Оно не может уничтожить вирусы, так как вирусы — это не бактерии и устойчивость у них другая.

Для того чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным мылом, которое есть в наличии дома. Любой сорт мыла даёт примерно одинаковый эффект. Главное правило — мыть руки с мылом под проточной водой не менее 30 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 15 ноября, в России выявлено 22 тыс. 572 новых случая коронавируса в 85 регионах.

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