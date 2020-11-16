Горно-Алтайск, , 09:37 — REGNUM Ученики начальных школ в Республике Алтай с 16 ноября будут учиться в очном режиме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства правительства, об этом заявил глава региона Олег Хорохордин.

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Он напомнил, что ранее в большинстве районов, а также в Горно-Алтайске весенние каникулы для младшеклассников были продлены. Учащиеся 11-х классов вернулись в школы с 9 ноября, а 5−10 классы на прошлой неделе учились в дистанционном режиме. С 16 ноября для последних организовано смешанное обучение — в дистанционном и очном формате по очереди.

По словам министра образования и науки республики Ольги Саврасовой, решение об очном обучении будет приниматься совместно с администрациями муниципальных образований в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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