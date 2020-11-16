Ставрополь, , 09:30 — REGNUM На Северо-Кавказский регион надвигается непогода со снегом, дождем и ветрами. Первыми примет удар стихии Ставропольский край, где уже 16 ноября местами ожидаются дожди с мокрым снегом и усилением ветра до 20 м/с.

Следом ухудшение погодных условий ожидается в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, где в период с 17 по 20 ноября будут идти дожди, переходящие в мокрый снег. Местами осадки будут сильными и могут вызвать налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью и утром в этих республиках будут отмечаться гололёдно-изморозевые явления и усиление восточного ветра местами до 15−20 м/с.

Сильные осадки ожидаются 17 ноября в Карачаево-Черкесии. В горных районах республики температура может опускаться до −4…−9°, в горах Дагестана −3…−2°. В приморских и низменных районах Дагестана температура составит днем до 10°.

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Как сообщало ИА REGNUM, первые снегопады в Воронеже 15−16 ноября привели к пробкам на дорогах.