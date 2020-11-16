Тамбов, , 09:30 — REGNUM Ещё 114 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за прошедшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 16 ноября. Сутками ранее также сообщалось о 114 новых носителях инфекции.

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Всего за период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены уже у 11 530 человек, у 3045 из них клинических проявлений не было. Выздоровели на данный момент 9509 человек, скончались 66 пациентов.

В стационарах Тамбовской области на 6 ноября проходят лечение 724 пациента с СOVID-19, у 698 из них диагностирована пневмония. На амбулаторном лечении находятся 1217 человек.