Кызыл, , 09:25 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом за весь период эпидемии в Туве достигло 11 090. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 99 новых носителей.

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Так, диагноз подтвердился у жителей Кызыла, Кызылского, Чеди-Хольского, Тере-Хольского и других районов. Всего новые случаев подтверждены на территории десяти районов. В стационарах региональной столицы остаются 115 пациентов в тяжёлом состоянии. Четверо больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За весь эпидемиологический период проведено 314 703 лабораторных исследований. Всего с 22 мая по 5 ноября умерло 133 человек от COVID-19», — добавили в Минздраве.

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