Казань, , 09:37 — REGNUM Продолжается вакцинация населения от гриппа в Татарии. Всего на 2020 год запланировали привить 2 341 730 человек (или 60% населения). Об этом сообщила глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

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В регион поступило 1 727 537 вакцин (или 74% от заявки). Привито, по данным на 14 ноября, 1 291 698 человек.

Продолжается контроль за образовательными учреждениями республики. Так, с использованием утренних фильтров с 1 сентября текущего года до занятий не допустили 7 075 детей и 137 педагогов с температурой и симптомами ОРВИ.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии по информации на 12 ноября заражены коронавирусом 9 044 человека, за минувшие сутки заболели еще 59 пациентов. Накануне сообщалось о 55 инфицированных. Всего выздоровели после заражения инфекцией 7 979 человек, за сутки — 46 пациентов. Летальных исходов за все время зарегистрировано 117 случаев.

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