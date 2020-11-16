Москва, , 09:23 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, в Москве стартовал VI чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2020», сообщается на портале мэра столицы.

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В этом году в связи с пандемией коронавируса чемпионат пройдет в очно-дистанционном формате. В региональном этапе примут участие 885 победителей отборочного тура — 375 студентов и 365 школьников.

Соревнования пройдут в таких сферах как ИТ-технологии, медицина, экономика и финансы, сфера услуг и питание и т. д. Победители представят Москву на VI Национальном чемпионате, который пройдет с 23 по 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в московском этапе приняли участие рекордное количество конкурсантов — 2007 человек.

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