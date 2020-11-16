Ташкент, , 09:22 — REGNUM За минувшие сутки в Узбекистане выявили 205 новых случаев заражения коронавирусом, 16 ноября сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, общее число заражений достигло 70 243, выздоровели — 67 526 пациентов, в том числе 211 — за минувшие сутки. Число жертв COVID-19 в Узбекистане составляет 598. Лечение продолжают получать 2119 пациентов.

Отметим, с сентября в Узбекистане наблюдается устойчивое снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. В начале октябре ежесуточный прирост новых случаев составлял более 300.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября на брифинге в агентстве информации и массовых коммуникациях Узбекистана сообщили о случае повторного заражения коронавирусом. Ранее о повторном заражении сообщили в Узбекистане сообщили в октябре.

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