Кемерово, , 09:22 — REGNUM В Кемеровской области начата доследственная проверка сообщения о том, что сотрудники исправительной колонии устроили скандал в магазине. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о сотрудниках исправительной колонии, которые скандалят с продавцом магазина и один из них наносит мужчине несколько ударов, — уточнили в ведомстве. — По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кузбассу проводится доследственная проверка».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.