Улан-Удэ, , 09:20 — REGNUM Новые ограничения из-за коронавируса глава Бурятии Алексей Цыденов назвал встряской для местных жителей. По его мнению, многие всё ещё продолжают относиться безответственно к своему здоровью, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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»Посыл: все-таки, люди, проснитесь! У нас большая часть людей ответственно относится: маски носят и дезинфекцией занимается. Но часть всё-таки безответственно. У нас 50% выявляемых случаев — это от 19 до 30 лет. То есть молодёжь ходит, не думает ни о себе, ни о близких, ни об окружающих», — отметил он.

При этом в случае заболевания, по словам главы, граждане начинают предъявлять претензии к системе здравоохранения из-за ожидания врачей, ожидания результатов тестов и так далее. Алексей Цыденов считает необходимым изменить ситуацию в сознании и поведении людей.

«В общем, такая вынужденная мера. Я надеюсь, что через две недели у нас будет другая ситуация», — добавил глава.

Как сообщало ИА REGNUM, решением оперштаба в Бурятии с 16 ноября на две недели приостанавливается работа предприятий общественного питания, торговых и развлекательных центров, фитнес-клубов и так далее. Локдаун призван сбить волну и снять напряжение в системе здравоохранения.

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