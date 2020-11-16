Уфа, , 09:21 — REGNUM Закон о запрете продажи энергетиков детям вступил силу в Башкирии. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба госсобрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, законом запрещается продавать несовершеннолетним энергетические напитки, а также продавать их в медицинских, образовательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных организациях, организациях оздоровления и отдыха детей.

По словам председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, этот запрет был введен в Башкирии потому, что такие ограничения отсутствуют на федеральном уровне. При этом подростки являются основными потребителями энергетических напитков: они их беспрепятственно покупают и не следят за суточной дозой потребления, поэтому наносят вред своему организму. И этот вред сопоставим с большим употреблением алкоголя. В результате у подростков наблюдается депрессия и формируется зависимость. Зачастую это приводит к обострению психических заболеваний и возникновению проблем с сердечно-сосудистой системой.

Отмечается, что в скором времени в Башкирии будет принят закон об установлении ответственности за реализацию энергетиков несовершеннолетним.

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