Воронеж, , 09:17 — REGNUM Первый крупный снегопад накрыл Воронеж 15−16 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Снег начался вечером в воскресенье, шёл и ночью. Температура воздуха опустилась до — 2 градусов, ночью — до пяти градусов мороза.

В результате утром в понедельник город фактически парализовало в девятибалльных пробках. По данным сервиса «Яндекс. пробки», заторы фиксируются на Московском проспекте, Северном мосту, на улице Тимирязева и в районе Березовой Рощи, на улицах Остужева, 20-летия Октября, Антонова-Овсеенко, Шишкова и других.

Отметим, что коммунальная техника появилась на улицах Воронежа ещё вечером 15 ноября. Её можно было наблюдать, например, на улице Кирова — коммунальщики обрабатывали тротуары, проезжую часть противогололёдными материалами. За ночь, согласно отчетам мэрии, израсходовано 593 тонны песко-соляной смеси.

Днём 16 ноября в Воронежской области прогнозируется до трёх градусов мороза, возможен снег, ночью похолодает до — 7 градусов.