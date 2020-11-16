Кемерово, , 09:13 — REGNUM В Кемеровской области с сегодняшнего дня, 16 ноября, частично восстановлен процесс обучения в школах. Об этом сообщил глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов.

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«В Новокузнецке с понедельника в штатном режиме с соблюдением требований, установленных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, начнут свою работу школы. Ученики с 6−11 класс по-прежнему остаются на дистанционном обучении», — написал Кузнецов в своём Instagram. — Занятия будут проводиться при условии обязательного соблюдения противоэпидемических мер: контроля за состоянием здоровья учеников, дезинфекции и регулярном проветривании помещений, масочного режима для всех сотрудников образовательных организаций».

Аналогичные меры будут действовать и в других образовательных организациях Кузбасса. К учёбе в очном формате вернулись пока только ученики с 1-го по 5-ые классы.