Нью-Дели, , 09:13 — REGNUM За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 30,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 ноября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 30 548 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 8 845 127.

Также сообщается, что за это же время в Индии 435 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 130 070.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 8 249 579 человек вылечились от нового заболевания, 43 851 из которых — за истекшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 41 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.