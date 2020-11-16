Чита, , 09:12 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно стали выявлять более 200 новых носителей коронавируса, больше всего заболевших COVID-19 регистрируется в сфере здравоохранения, промышленности, образования, госуправления, сферы услуг. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

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Всего на территории региона с начала 2020 года коронавирус унес жизни уже 227 человек. Сегодня, 16 ноября в Забайкалье установлен очередной антирекорд — зарегистрировано 266 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале ноября, после продления в школьных каникул, в Забайкальском крае начала сокращаться заболеваемость COVID-19 среди детей и работников образования. Тогда как ещё в октябре отмечалось, что 23,9% пациентов, заболевших COVID-19 в октябре, работают в сфере образования.

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