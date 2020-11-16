Хабаровск, , 09:30 — REGNUM Хабаровский край на борьбу с COVID-19 за весь период пандемии получил из федерального бюджета 7,6 млрд рублей, из них 981 млн рублей за последние два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Поступившие межбюджетные трансферы распределены по пяти направлениям: 403 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам, 334,5 млн пойдут на социальные выплаты безработным.

Дотации на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией составили 140,2 млн рублей. На стимулирующие выплаты работникам домов престарелых и интернатов выделено 38,2 млн рублей.

На медицинские нужды учреждений здравоохранения направлено 65,2 млн рублей, в том числе 49,5 млн — на закупку лекарств для лечения амбулаторно.

На минувшей неделе начали выдавать бесплатные препараты пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому. Таких в регионе почти четыре тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что продолжают поступать жалобы на отсутствие лекарств в аптеках и завышенные цены на них.