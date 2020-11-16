Екатеринбург, , 09:15 — REGNUM После холодных выходных в Екатеринбурге наступит потепление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в уральском гидрометцентре.

По информации синоптиков, в понедельник (16 ноября 2020 года) дневная температура установится в пределах минус восьми — минус десяти градусов по Цельсию, а ночью на снизится до минус 17 градусов. 17 ноября дневная температура повысится до минус трёх градусов (ночью — до минус 11), а днём 18 ноября чуть снизится до минус четырёх градусов (зато ночью не снизится ниже минус девяти градусов).

Осадков не ожидается, уточнили в гидрометцентре.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные 14 и 15 ноября похолодало не только на Среднем Урале, но и в других рядом находящихся регионах, например, в Прикамье. Там температура опускалась до минус 24 градусов ночью.

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