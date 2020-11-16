Горно-Алтайск, , 09:07 — REGNUM В Республике Алтай на борьбу с эпидемией коронавируса выделено более 5,8 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, большая часть из них — федеральные средства. Из республиканского бюджета на эти цели направлено 600 млн.

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«Более 5,8 млрд — это по-настоящему беспрецедентная сумма, которая направляется на поддержку медиков, системы здравоохранения, поддержку семей с детьми и бизнеса. Подчеркну, что все расходы тщательно контролируются, чтобы вся финансовая помощь дошла до получателей», — отметил глава региона Олег Хорохордин.

По словам исполняющей обязанности зампреда правительства республики Динары Култуевой, деньги также идут на закупку лекарств, в том числе для пациентов, лечащихся на дому. В настоящее время продолжается заключение контрактов на закупку препаратов.

Кроме того, в регионе продолжается наращивание коечного фонда для больных COVID-19. Так, на этой неделе будет развёрнут новый моногоспиталь на 20 коек на базе инфекционного отделения Усть-Канской районной больницы. Таким образом, общий фонд достигнет 615, из которых заняты 365.

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