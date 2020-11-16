Пенза, , 08:58 — REGNUM В Пензенской области за сутки подтверждена смерть еще двоих пациентов с коронавирусом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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В числе погибших — 63-летние женщина и мужчина. Пациенты имели ряд сопутствующих заболеваний. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией и субтотальной пневмонией.

С начала пандемии от COVID-19 скончались по состоянию на 16 ноября 218 жителей Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 13 ноября выявили 2373 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало новым «рекордным» показателем суточного прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 2321 случае заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 238 313 случаев.

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