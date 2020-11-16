Горно-Алтайск, , 08:56 — REGNUM В Республике Алтай за последние сутки выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьший показатель за последний месяц, при этом заболеваемость снижается пятые сутки подряд. Так, накануне сообщалось о 96 новых носителях, в субботу, 14 ноября, — 112, в пятницу — 123 и так далее.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 9702. Из них к настоящему времени выписан из больниц с выздоровлением 7221 человек, в том числе 45 пациентов за последние сутки.

«Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 131 100 человек, за отчетные сутки исследовано 508 проб», — добавили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, зарегистрировано также шесть случаев смерти пациентов с коронавирусом. Трое скончались за последние сутки, ещё трое — в начале ноября, но отчёты патологоанатомов стали известны сегодня.

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