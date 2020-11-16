Хабаровск, , 09:23 — REGNUM В Хабаровском крае практически все вузы перешли на дистанционное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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С 16 ноября по 6 февраля на «дистанционку» перевели студентов ТОГУ и ДВГУПС.

Всего на дистанционном обучении в Хабаровском крае находятся 11 из 13 вузов. Смешанные формы обучения пока продолжают применять в Комсомольском-на-Амуре государственном университете и Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете.

Студенты техникумов и колледжей в городах с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой — Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре — учатся дистанционно до 1 декабря. В остальных ссузах обучение проходит в обычной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области для ссузов продлен период «дистанционки». Учащиеся техников и колледжей продолжат получать образование в удаленном формате до 1 декабря.