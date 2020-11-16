Чита, , 08:55 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно стали выявлять более 200 новых носителей коронавируса, решили ужесточить карантинный режим для граждан категории 65+. Как поясняет сегодня, 16 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора, всё чаще пожилые люди стали заболевать COVID-19.

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Причём за последнюю неделю рост оказался значительнее, чем со 2 по 8 ноября. Власти региона надеются, что новые ограничительные меры позволят снизить заболеваемость среди этой возрастной категории.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. Ранее отмечалось, что штраф грозит не только тем, кто нарушает масочный режим, но и тем пожилым людям, в возрасте 65 лет и старше, кто будет без необходимости находиться в общественных местах.

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С 6 ноября группы контроля уже начали останавливать и проверять пенсионеров в Чите.

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