Новосибирск, , 08:52 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 16 ноября, за прошедшие сутки было выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 53 года, 60 лет, 66 лет, 88 лет и женщина в возрасте 68 лет. Всего в регионе умерли 660 человек, — уточняется в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 182 человека, на ИВЛ — 54 пациента». Всего в регионе выявлено 20 175 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1294 детей, 16 379 пациентов выписаны с выздоровлением.

В Новосибирской области сделано уже 828 925 тестов на коронавирус.