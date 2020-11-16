Ижевск, , 08:50 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё два человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в республике было зарегистрировано также два летальных случая.

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Умерли 48-летний мужчина и 70-летняя женщина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 201 человека.

Отметим, по данным общероссийского оперативного штаба, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 254 человека, из которых один житель республики умер в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в республике выявили 158 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым «рекордным» показателем суточного прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 152 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 11 237 случаев. За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 1926 человек. За выходные дни число активных носителей коронавируса в республике выросло на 133 человека, при этом количество пациентов в тяжелом состоянии в стационарах региона выросло на 27 человек.

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