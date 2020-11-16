Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о необходимости отмены дистанционного обучения в школах. По его словам, дети учатся дома уже больше месяца, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

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"Мы опять задержали детей с выходом на учебу. Но мы же не можем детей не учить. Мы же не можем до мая месяца ждать, пока ситуация не станет лучше, и дети выйдут. Мы должны принимать меры, чтобы наши дети могли выйти на учебу», — отметил он.

По его словам, с началом очного обучения в школах произойдёт рост заболеваемости COVID-19. Поэтому в настоящее время властям необходимо работать над созданием запаса коечного фонда и лекарств. Для этого, по словам Цыденова, были введены новые ограничения, которые коснулись работы торговых центров, кафе и так далее.

«Нам подушку безопасности, небольшой запас нужно сделать. Нам нужны две эти недели передышки, чтобы переломить ситуацию», — подчеркнул глава.