Чита, , 08:47 — REGNUM Достаточно жёсткие карантинные меры, связанные со взрывным распространением коронавируса в Забайкалье, позволили снизить заболеваемость COVID-19 среди детей. Это следует из официальной информации пресс-службы забайкальского губернатора, опубликованной сегодня, 16 ноября.

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Как пояснила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, заболеваемость среди детского населения снизилась по всем возрастам. С 16 ноября по 22 ноября на дистанционном обучении находятся школьники всех возрастов и образовательных учреждений вне зависимости от муниципального образования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 23,9% забайкальских пациентов, заболевших COVID-19 в октябре, представляют сферу образования.

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