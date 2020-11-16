Новотроицк, Оренбургская область, , 08:47 — REGNUM В Оренбургской области 31-летний житель Новотроицка потерял деньги при попытке получить крупный выигрыш, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, мужчина в мессенджере получил уведомление о выигрыше в размере 1 млн 150 тыс. рублей. По указанному в сообщении номеру телефона низвестный пояснил, что для получения денежного приза необходимо оплатить налог — 13% от суммы выигрыша.

«Налог» был перечислен, но выигрыша мужчина так и не получил. Осознав, что стал жертвой обмана, житель Новотроицка обратился в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению и задержанию преступников.

Правоохранители просят население быть бдительным: «Если вы получили сообщение о выигрыше и неизвестные предлагают под каким-либо предлогом внести предоплату для получения приза (например, оплата его доставки, налоговые отчисления и т. п.), то необходимо критически отнестись к такому заманчивому предложению. В подобных ситуациях ни в коем случае не передавайте им деньги».