Кемерово, , 08:46 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на утро сегодня, 16 ноября, за прошедшие сутки выявлено 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Кемерово — 42, Междуреченск — 21, Новокузнецк — 38, Анжеро-Судженский — девять, Прокопьевск — восемь, Ленинск-Кузнецкий — семь, Осинники — шесть, Березовский — пять, Калтан — пять, Тайга — пять, Юрга — пять, Новокузнецкий МР — четыре, Промышленновский МО — четыре, Белово — четыре, Киселевск — четыре, Краснобродский — четыре, Юргинский МО — четыре, Беловский МР — два, Кемеровский МО — два, Мыски — один, Полысаево — один, Крапивинский МО — один, Топкинский МО — один, Яйский МО — два», — уточняет оперштаб. За это же время 231 пациент выздоровел, четверо скончались.

Всего в регионе выявлено 18 481 случай заражения коронавирусом, 14 683 человека выздоровели, 318 скончались, медицинскую помощь получают 3480 пациентов.

Отметим, что по данным на 15 ноября в Кузбассе за сутки было выявлено 183 случая заражения коронавирусом, по данным на 14 ноября — 181 случай.